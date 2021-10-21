85% украинцев планируют сменить работу в ближайший год – опрос

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85,6% опрошенных украинцев планируют сменить работу в ближайший год, если будет возможность, 9% еще не думали о смене работы в ближайший год, а 5,4% опрошенных все устраивает.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом для поиска работы Jooble.

При этом, 53,3% опрошенных специалистов отметили, что для своей карьеры выбрали бы работать на одном месте как можно дольше и менять работу только в силу определенных обстоятельств.

В то же время 27,8% выбрали бы постепенно расти в пределах одной компании.

А 16,5% считают, что лучше менять работу раз в 2-5 лет с перспективой роста доходов и повышения должности. 2,4% специалистов меняли бы работу чаще одного раза в 2 года при необходимости.

"49,7% опрошенных специалистов рассказали, что после смены работы заработная плата в основном росла. Вознаграждение оставалась без изменений - у 32%. У 9,8% опрошенных оставалась заработная плата без изменений, но было больше дополнительных опций (страхование, нематериальные поощрения и т.п.).

8,5% специалистов указали, что при смене работы их зарплата уменьшалась", - сообщают авторы исследования.

Среди причин, которые мотивируют менять работу, опрошенные украинцы назвали, в частности, следующие: отсутствие возможностей для роста зарплаты, отсутствие возможностей для карьерного развития и ненадежность работодателя.

Также распространенными причинами, которые выбрали опрошенные специалисты, были токсичность на рабочем месте, желание перемен, конфликт на рабочем месте, изменение специализации/профессии.

Опрос провели аналитики Jooble на основе анкетирования 1530 украинских поисковиков в период с 6 сентября по 6 октября 2021 года. Провели опрос специалистов из отраслей производства, образования, медицинской сферы, государственного сектора, строительства, гостинично-ресторанное сферы, IT, аграрного сектора, логистики и других.

Анкетирование было анонимным и состояло из 10 вопросов с предложенными вариантами ответов и возможностью написать собственный вариант в некоторых вопросах, чтобы расширить границы ответов и дать респонденту возможность выразить свою точку зрения. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним:

42,4% опрошенных украинцв ответили, что довольно давно не получали повышение заработной платы, при этом, 74,1% опрошенных специалистов отметили, что недовольны уровнем своей заработной платы.

Экономическая правда