Облгазы погасят 11 миллиардов долга перед ГТС через спецсчета

getty images

Кабинет Министров ввел спецсчета для облгазов на погашение долга в 10 млрд грн перед оператором газотранспортной системы.

Об этом известно из документов к заседанию 20 октября.

Механизм распределительных счетов для облгазов позволит автоматически перечислять средства для оплаты за газ ОГТС, объяснял ранее Оператор.

Порядок, утвержденный правительством, предполагает открытие облагазам в уполномоченных банках текущих счетов со специальным режимом использования. Таким образом, часть средств, уплаченных потребителями за распределение газа, автоматически перечисляться Оператору на погашение долга.

В сентябре 2021 года облагазы задолжали за отобранный для собственных производственно-технологических расходов (ПТО) газ 10,9 млрд грн. За месяц долг вырос более чем на 2,6 млрд грн.

Большинство долгов принадлежат компаниям группы РГК Дмитрия Фирташа, а именно 77 млрд грн. В сентябре именно они увеличили долг на 1,9 млрд грн.

Задолженность перед ОГТСУ ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям, отмечает Оператор.

Напоминаем:

Накануне отопительного сезона долг облгазов перед Оператором газотранспортных систем составляет 8,8 млрд грн, 6,2 млрд грн из которых - долги компаний группы РГК Дмитрия Фирташа.

Экономическая правда