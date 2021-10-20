Facebook планирует изменить название ради метавселенной – СМИ

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Компания Facebook планирует изменить свое название ради развития метавселенной.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на привлеченного источника в компании.

Новое название должно отражать стремление компании строить метамир, рассказывают в издании. Метавселенная – это условное пространство, в котором пользователи находятся и общаются виртуально.

О том, что компания хочет сосредоточиться на таком направлении, СЕО Facebook Марк Цукерберг рассказывал еще летом. В интервью The Verge он отмечал, что в течение нескольких лет стремится изменить видение компании в глазах людей из соцсетей на, прежде всего, метавселенную.

Глава компании анонсирует изменение названия во время ежегодной конференции 28 октября, рассказали изданию. В то же время допускается, что анонс может произойти и раньше.

Целью изменений является дистанцирование компании от работы исключительно на социальные сети, а также связанных с ними проблем. Прежде всего речь идет об обвинениях в адрес Facebook о бездействиях в вопросах поляризации общества и содействию ментальным проблемам.

Facebook, кроме одноименной соцсети, владеет Instagram, мессенджером WhatsApp и компанией Oculus, которая как раз и работает с виртуальной реальностью.

Кроме того, недавно стало известно, что американский IT-концерн Facebook намерен в течение следующих пяти лет трудоустроить 10 тысяч человек в Европейском Союзе для создания виртуального мира.

В Facebook пока отказались от комментариев.

Не слышали о метамирах? ЭП рассказывала о них раньше: Метавселенные Fortnite, Facebook, Microsoft и BMW: когда наступит виртуальное будущее

Напоминаем:

Компания Facebook годы знала о вреде, который наносят пользователям ее платформы, однако игнорировала это ради прибыли - обличительница даст показания в Сенате США.

Подробно об обвинениях читайте в статье: Скандальные расследования о работе Facebook: что рассказала Сенату инсайдерка "Шон" и как на это отреагировал Цукерберг

Экономическая правда