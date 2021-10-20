IFC и ЕБРР помогут Мининфраструктуры по концессии порта "Черноморск"

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Мининфраструктуры и Администрация морских портов Украины подписали трехсторонний договор с ЕБРР о сотрудничестве в реализации государственно-частного партнерства в Черноморском порту.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Планируют передать в концессию первый терминал, контейнерный терминал и железнодорожно-паромный комплекс ГП "Морской торговый порт "Черноморск".

По предварительным расчетам, объявление концессионных конкурсов по трем проектам может быть осуществлено в 2022 году, говорят в ведомстве.

"Работа с инвесторами - в фокусе нашей деятельности для развития портов. Наши партнеры IFC и ЕБРР оказывают всестороннюю поддержку этого процесса. Черноморский порт - третий по объемам перевалки грузов в Украине, соответственно, этот концессионный проект является особенно важным.

В Украине контейнерные перевозки имеют большой потенциал для развития, ведь сейчас составляют только 8,5% от общего объема. После привлечения инвестора в порт Черноморская и модернизации контейнерного терминала, его пропускная способность должна увеличиться почти вдвое", - заявил министр Александр Кубраков.

ЕБРР и IFC предоставлять такую ​​поддержку:

финансирование подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) и конкурсной документации для концессии;

подготовка договорной базы;

определение конкурсных критериев и правил проведения торгов;

налаживание связей и проведение переговоров с потенциальными инвесторами;

сопровождение до момента коммерческого закрытия транзакций.

В министерстве добавляют, что проект "Черноморск" является следующим проектом после двух предыдущих по структурированию концессий в портах Херсон и Ольвия, которое осуществляли IFC, ЕБРР и Глобальный фонд финансирования инфраструктуры.

"Сейчас активы обеих портов находятся в процессе передачи в концессию. Министерство инфраструктуры способствует финализации передачи имущества - ожидается завершение процесса до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

ГП "МТП "Черноморск" является одним из крупнейших портов Украины.

"Его модернизация позволит оптимизировать логистику грузоперевозок и повысить качество обслуживания в порту для привлечения ведущих мировых перевозчиков", - говорят в министерстве.

Напомним:

Администрация морпортов Украины рассчитывает завершить передачу в концессию Херсонского морского порта и СМП Ольвия в декабре этого года.

Экономическая правда