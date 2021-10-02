В набсовет "Ощадбанка" назначили нового независимого члена

ФОТО: ОЩАДБАНК

Кабинет Министров назначил Антона Пятыгина независимым членом наблюдательного совета "Ощадбанка".

Об этом сообщается на Правительственном портале и в публикации SOE Weekly для ЭП.

Пятыгин также занимает должность члена наблюдательного совета Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) с июня текущего года.

Пятыгин работает в украинском представительстве "McKinsey" с 2012 года. Согласно информации на сайте McKinsey, в компании он отвечает за работу с финансовым сектором Украины и цифровую и комплексную аналитику в Центральной Европе.

Напоминаем:

В 2017 году "Ощадбанк" нанял "McKinsey Ukraine "для оказания управленческих и консультационных услуг, за которые" Ощадбанк" заплатил компании 14,8 млн грн.