В набсовет "Ощадбанка" назначили нового независимого члена
Кабинет Министров назначил Антона Пятыгина независимым членом наблюдательного совета "Ощадбанка".
Об этом сообщается на Правительственном портале и в публикации SOE Weekly для ЭП.
Пятыгин также занимает должность члена наблюдательного совета Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) с июня текущего года.
Пятыгин работает в украинском представительстве "McKinsey" с 2012 года. Согласно информации на сайте McKinsey, в компании он отвечает за работу с финансовым сектором Украины и цифровую и комплексную аналитику в Центральной Европе.
Напоминаем:
В 2017 году "Ощадбанк" нанял "McKinsey Ukraine "для оказания управленческих и консультационных услуг, за которые" Ощадбанк" заплатил компании 14,8 млн грн.
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