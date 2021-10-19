Фонд госимущества о "Большевике": Решение суда о незаконности отчуждения зданий окончательное

фото: фгиу

В Фонде госимущества заявляют, что решение Верховного сужу по поводу незаконного отчуждения 5 нежилых зданий на территории АО "ПКМЗ" (завода "Большевик") вступило в законную силу и не может быть обжаловано.

Об этом говорится в позиции ФГИУ.

"Решение Верховного Суда Украины относительно незаконного отчуждения 5 нежилых зданий общей площадью 6 399,20 кв. м, которые находятся на территории АО "ПКМЗ"(завода" Большевик"), вступило в законную силу и неможет быть обжаловано.

Вместе с тем, информационные сообщения о якобы подтверждении судами законности отчуждения указанных объектов государственного имущества являются не соответствующими действительности и направлены на срыв приватизации завода "Большевик" путем дезинформации потенциальных инвесторов", - говорится в сообщении.

В ФГИУ добавляют, что решение Северного апелляционного хозяйственного суда не отрицает факт незаконного отчуждения недвижимого имущества на торгах 2019 года, а отменяет решение Хозяйственного суда Киева о противоправности государственной регистрации права собственности за незаконным владельцем.

"Указанное решение апелляционной инстанции носит исключительно технический характер и подлежит обжалованию, которое Фонд государственного имущества осуществит в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ведомстве.

Там заявили об "окончательности и невозможности обжалования решения Верховного Суда относительно незаконного отчуждения указанных строений на территории завода "Большевик".

Напоминаем:

Ранее представитель интересов "Агромил Дистрибьюшин" заявил, что суд подтвердил законность приобретения компанией "Агромил Дистрибьюшин" права собственности на спорное недвижимое имущество, расположенное на территории "Первого киевского машиностроительного завода" ("Большевик").

В 2019 году пять зданий на территории ПКМЗ площадью более 6,3 тыс кв м были отчуждены и проданы на торгах государственным предприятием СЕТАМ двум частным компаниям.

Фонд государственного имущества обжаловал операцию и дело дошло до Верховного Суда.

В феврале 2021 года Фонд госимущества получил положительное решение Верховного Суда по делу об отчуждении имущества. По решению суда последней инстанции, торги признаны недействительными, а имущество должно вернуться в состав завода.

В фонде говорят, что с помощью решения верховной инстанции смогут победить в трех других судебных делах по отчужденному имуществу и "окончательно восстановить целостность объекта приватизации".

По словам информированного источника, за отчуждением части "Большевика" стоят представители бывшей власти. Компания "Агромил Дистрибьюшн", с которой судится Фонд госимущества, принадлежит Вадиму Колеснику.

Экономическая правда