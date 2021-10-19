Верховный Суд рассмотрит кассацию Приватбанка к заводу Коломойского

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Большая палата Верховного Суда будет рассматривать дело по обязательствам "Никопольского завода ферросплавов" Игоря Коломойского перед Приватбанком.

Об этом сообщил Андрей Пожидаев, адвокат ПриватБанка, во время брифинга.

В ПриватБанке считают, что этот иск существует для влияния на судебные процессы, которые инициированы банком в США. "Они пытаются, подавая подобные решения, заблокировать действия Приватбанка для того, чтобы вернуть средства, которые были выведены из банка", - рассказал адвокат.

Сторона истца, Никопольский завод ферросплавов, просит суд признать прекращенными все обязательства НЗФ перед Приватбанком по одному из кредитных договоров. НЗФ утверждает, что выполнил все обязательства надлежащим образом.

Вывод средств из Приватбанка до его национализации происходил через связанные компании, которые получали средства в банке по ряду других связанных структур.

"Средства мигрируют между счетами и появляются в США, на них приобретаются активы", - пояснил Пожидаев. Из-за этого банк судится с Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и другими юридическими и физическими лицами в Канцлерском суде Штата Делавэр.

В иске также упоминается НЗФ. В ПриватБанке утверждают, что решением украинского суда завод пытается установить, что были надежными должниками. То есть, использовали средства по назначению и вернули их с собственной деятельности. Это может потенциально повлиять на решение американского суда.

Напоминаем:

Северный апелляционный суд 14 апреля отклонил апелляционную жалобу Приватбанка и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, которым признано прекращенными обязательства АО "Никопольский завод ферросплавов" Игоря Коломойского по одному из кредитных договоров. Банк подает кассацию.

22 января 2021 суд признал прекращенными все обязательства подконтрольного Игорю Коломойскому Никопольского завода ферросплавов, касающихся кредитного договора на сумму 14 млн долл.

Эту кредитную линию банк предоставил НЗФ 2 февраля 2009 года со сроком возврата кредита до 1 февраля 2010 года. Она также упомянута в иске Приватбанка к бывшим владельцам в США.

Дана Гордийчук, ЭП