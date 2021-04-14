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Приватбанк оскаржить припинення кредитного боргу заводу Коломойського

Середа, 14 квітня 2021, 17:25
 

Північний апеляційний суд 14 квітня відхилив апеляційну скаргу Приватбанку і залишив у силі рішення суду попередньої інстанції, яким визнано припиненими зобов'язання АТ "Нікопольський завод феросплавів" Ігоря Коломойського по одному із кредитних договорів. Банк подає касацію.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Приватбанк подає касацію на постанову Північного апеляційного господарського суду, який 14 квітня відхилив апеляційну скаргу АТ КБ "Приватбанк" та залишив у силі рішення Господарського суду м. Києва по справі № 910/14224/20, яким визнано припиненими зобов'язання АТ "Нікопольський завод феросплавів" по одному із кредитних договорів.

На рішення у такій справі посилались відповідачі у Канцлерському Суді Штату Делавер під час розгляду позову Приватбанку до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова про відшкодування шкоди у сотні мільйонів доларів, завданої Приватбанку у 2016 році", - йдеться у повідомленні.

У банку нагадали, що розгляд такої справи "по суті відбувався з нетиповою швидкістю" - підготовче провадження по справі було закрите 20.01.2021р, а розгляд справи по суті був призначений на п'ятницю 22.01.2021р. і завершений в той же день.

Нагадаємо:

22 січня 2021 року суд визнав припиненими всі зобов'язання підконтрольного Ігорю Коломойському Нікопольського заводу феросплавів, які стосуються кредитного договору на суму 14 млн дол.

Цю кредитну лінію банк надав НЗФ 2 лютого 2009 року з терміном повернення кредиту до 1 лютого 2010 року. Вона також згадана в позові Приватбанку до колишніх власників в США.

Економічна правда

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Приватбанк суд Коломойський

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