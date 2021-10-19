4 тысячи украинцев: Минагро представило первые данные по "двойной" приватизации земель

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Минагрополитики презентовало на базе Нацинфраструктуры геопространственных данных информацию об украинцах, которые вопреки закону неоднократно воспользовались правом бесплатной приватизации земли (по состоянию на конец сентября в дашборде 4007 человек).

Об этом сообщили в Минагро.

"Все желающие в режиме реального времени на геопортале открытых данных могут ознакомиться со всем пакетом информации о гражданах, которые могли до 5-ти раз воспользоваться правом бесплатной приватизации: кадастровыми номерами и правоустанавливающими документами", - заявил министр агрополитики Роман Лещенко.

По его словам, это первая волна соответствующих данных с точки зрения приватизации.

"Дальше дело - за правоохранительными органами. Безусловно, тот, кто злоупотреблял своим правом бесплатной приватизации, будет нести юридическую ответственность", - добавил Лещенко.

Также он анонсировал, что будут обнародованы новые факты нарушений земельного законодательства.

"Отдельно хочу сказать, что за этот период нам удалось вернуть незаконно отчужденные земли Министерству обороны. Речь идет о территории военных городков, аэродромов. А также возврат земель природно-заповедного фонда, водного фонда и лесохозяйственного назначения", - добавил министр.

Согласно данным дашборда, по состоянию на 27 сентября говорится о 4007 человек, которые воспользовались "двойной" приватизацией земли.

скриншот из презентанции Минагро

По данным на конец сентября, из 4007 человек 3559 имеют по 2 участка, 322 - по 3, 111 - по 4, 15 - по 5.

Подробная информация о двойной приватизации земель - по ссылке.

Напомним:

В Минагро хотят заменить право на бесплатную приватизацию в "физических" гектарах правом на фиксированную скидку при покупке и получении в аренду госземель.

Лещенко ранее заявлял, что право каждого украинца на получение 2 гектаров земли невозможно обеспечить за нехватки участков.

Согласно ст. 121 Земельного кодекса Украины, каждый гражданин имеет право бесплатно получить до 2 га земли для ведения личного сельского хозяйства.

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Экономическая правда