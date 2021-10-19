4 тысячи украинцев: Минагро представило первые данные по "двойной" приватизации земель
Минагрополитики презентовало на базе Нацинфраструктуры геопространственных данных информацию об украинцах, которые вопреки закону неоднократно воспользовались правом бесплатной приватизации земли (по состоянию на конец сентября в дашборде 4007 человек).
Об этом сообщили в Минагро.
"Все желающие в режиме реального времени на геопортале открытых данных могут ознакомиться со всем пакетом информации о гражданах, которые могли до 5-ти раз воспользоваться правом бесплатной приватизации: кадастровыми номерами и правоустанавливающими документами", - заявил министр агрополитики Роман Лещенко.
По его словам, это первая волна соответствующих данных с точки зрения приватизации.
"Дальше дело - за правоохранительными органами. Безусловно, тот, кто злоупотреблял своим правом бесплатной приватизации, будет нести юридическую ответственность", - добавил Лещенко.
Также он анонсировал, что будут обнародованы новые факты нарушений земельного законодательства.
"Отдельно хочу сказать, что за этот период нам удалось вернуть незаконно отчужденные земли Министерству обороны. Речь идет о территории военных городков, аэродромов. А также возврат земель природно-заповедного фонда, водного фонда и лесохозяйственного назначения", - добавил министр.
Согласно данным дашборда, по состоянию на 27 сентября говорится о 4007 человек, которые воспользовались "двойной" приватизацией земли.
По данным на конец сентября, из 4007 человек 3559 имеют по 2 участка, 322 - по 3, 111 - по 4, 15 - по 5.
Подробная информация о двойной приватизации земель - по ссылке.
Напомним:
В Минагро хотят заменить право на бесплатную приватизацию в "физических" гектарах правом на фиксированную скидку при покупке и получении в аренду госземель.
Лещенко ранее заявлял, что право каждого украинца на получение 2 гектаров земли невозможно обеспечить за нехватки участков.
Согласно ст. 121 Земельного кодекса Украины, каждый гражданин имеет право бесплатно получить до 2 га земли для ведения личного сельского хозяйства.
Рекомендуем почитать: Страна фактически разграблена, землю уже поделили. Интервью с председателем Госгеокадастра
Как государство будет возвращать назад 5 миллионов га земли. Вторая часть интервью с главой Госгеокадастра
Земли на всех не хватит. Почему с бесплатной приватизацией надо заканчивать
Больше о рынке земли, цены, сделки и лайфхак читайте в рубрике ЭП "Земельный гид".
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua