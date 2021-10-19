Saudi Exim Bank открыл "Укрэксимбанку" лимит на 25 миллионов долларов

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Государственный "Укрэксимбанк" заключил рамочное соглашение с Saudi Exim Bank с общим лимитом 25 млн долларов США для дальнейшего финансирования внешнеэкономической деятельности клиентов банка.

Об этом сообщает пресс-служба украинского госбанка.

Рамочное соглашение заключили с целью расширения сотрудничества и развития международной торговли между Украиной и Королевством Саудовская Аравия, добавили в банке.

Подписание соглашения состоялось 13 октября 2021 года во время ежегодного собрания участников Бернского Союза в Будапеште.

"Укрэксимбанк" является членом Пражского клуба, входящего в состав Международного союза страховщиков кредитов и инвестиций (Бернский Союз), с октября 2008 года", - добавили в пресс-службе.

От госбанка соглашение подписал член правления Александр Щур, от Saudi Exim Bank - генеральный директор по кредитованию Abdullatif S. AlGhaith.

"Рамочное соглашение является первым в истории "Укрэксимбанка", заключенным с банками Саудовской Аравии - одного из самых важных торговых партнеров Украины в ближневосточном регионе", - отметили в банке.

"Начало нашего сотрудничества с Saudi Exim Bank придаст импульс для дальнейшего развития международного сотрудничества между Украиной и Королевством Саудовская Аравия, будет способствовать реализации совместных проектов в различных сферах экономики и укреплению торговых связей, которые интенсивно развиваются в последние годы", - заявил член правления "Укрэксимбанка" Александр Щур.

Saudi Exim Bank был создан в 2020 году с целью предоставления экспортного финансирования, гарантий, страхования кредитов и других возможностей с конкурентными преимуществами для усиления доверия к саудовского экспорта и его выхода на новые рынки с целью уменьшения рисков и создания добавленной стоимости для саудовского экспорта и импорта.

Напомниим:

11 октября отраненный глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер после скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" написал заявление об увольнении по собственному желанию. Позже в наблюдательном совете сообщили о его увольнении.

Экономическая правда