Чиновник пропонував 40 тисяч доларів керівнику Держрезерву

Начальника Управління державного резерву спіймали на наданні 40 тисяч доларів хабара голові Держрезерву.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, сайт Держрезерву

Дослівно: "На наданні 40 тисяч доларів США хабара викрито начальника Управління держагентства резерву.

1 лютого вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4, ст. 27 (підбурювання до злочину), ч. 4 ст. 368 (отримання хабара), ч. 4 ст. 369 (хабар службовій особі) ККУ".

Деталі: Слідство встановило, що посадовець вимагав хабарі від керівників суб’єктів господарювання, які входять до сфери управління Держрезерву, за не звільнення їх з займаних посад та сприяння з боку керівництва Держрезерву у їх подальшій діяльності.

Посадовець говорив керівникам підприємств, що у зв’язку з призначенням нового голови Держрезерву, їх залишать на посадах лише за умови надання йому хабарів.

2 лютого Вищий антикорупційний суд обрав для чиновника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2,1 млн гривень.

Голова Держрезерву Ярослав Погорілий заявив, що інформацію про будь-яку спробу дати йому хабар одразу передаватиме до НАБУ.

Він також розповів, що упродовж певного часу його підлеглий намагався лобіювати інтереси низки осіб та домовитися про збереження посад за директорами деяких державних організацій.