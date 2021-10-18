Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

18 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,30 - 26,32 гривни;

Евро - 30,50 - 30,52 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,28 - 26,45 гривни. Евро покупают по 30,30 гривни, продают по 30,62 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,45 - 26,39 гривни, евро - 30,42 - 30,50 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 18 октября на уровне 26,34 гривни.

18 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,39 гривни.

Экономическая правда