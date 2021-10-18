Сотню крупнейших загрязнителей окружающей среды возглавили Ахметов и Миттал – Минприроды

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Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов создало рейтинг крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха 2020 года, его возглавили предприятия Рината Ахметова и Лакшми Миттала.

Об этом говорится в рейтинге, который Экономической правде предоставили в министерстве.

В 2020 году объем выбросов в атмосферу в целом сократилось на 8% с 2,1 млн тонн выбросов в 2019 году до 1,92 млн тонн в прошлом году.

В то же время важно понимать, что такой показатель связан прежде всего со стремительным падением экономической активности в прошлом году в связи с пандемией COVID-19. Так, реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году. Кроме того, в прошлом году генерация электроэнергии упала на 3,3%.

Итак, среди сотни крупнейших загрязнителей в Украине, первые 50 отвечают за 46,3% загрязнений. Из них наибольшая доля приходит на Донецкую область (18,53% общего количества). Сразу за ней расположена Днепропетровская область (8,4%).

Предприятия этих областей, в частности, составляют первую десятку загрязнителей атмосферы. Против 2019 года, к ним добавилось Покровское шахтоуправление.

график эп, данные минприроды

Крупнейшим держателем этих предприятий является Ринат Ахметов. Ему принадлежат ММК им. Ильича, Кураховская, Бурштынская и Запорожская ТЭС (ДТЭК), Азовсталь и Покровское шахтоуправления. Суммарно это 723 тыс тонн выбросов.

Еще две позиции принадлежат Лакшми Митталу, а именно два металлургических производства АрселорМиттал. Итого - 202,68 тыс тонн.

Центрэнерго (78,29% акций принадлежат государству в лице Фонда госимущества) ответственно за 67,3 тыс тонн. Еще 78 тыс тонн выбросов производит Днепровский меткомбинат, принадлежащий Индустриальному союзу Донбасса (Олег Мкртчан).

Дана Гордийчук, ЭП