Агентство Fitch подтвердило рейтинги ПриватБанка

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ПриватБанка на уровне "B" с позитивным прогнозом.

Об этом сообщает пресс-служба банка со ссылкой на сообщение агентства.

Fitch также подтвердило рейтинги устойчивости банка на текущем уровне "b".

"Подтверждение национального рейтинга на уровне "AA (укр)" со стабильным прогнозом отражает неизменную кредитоспособность ПриватБанка по сравнению с аналогичными банками в Украине.

По данным агентства, подтверждение рейтингов ПриватБанка отражает ведущие позиции банка на украинском рынке, высокие показатели эффективности и незначительное влияние на качество кредитного портфеля банка последствий пандемии", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, сделав его "B".

Ранее международное агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Ощадбанка, Приватбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка на уровне "В" и улучшило их прогноз до "позитивного".

Экономическая правда