Агентство Fitch подтвердило рейтинг "В" украинских госбанков

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Международное агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Ощадбанка, Приватбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка на уровне "В" и улучшило их прогноз до "позитивного".

Об этом сообщает Fitch.

Рейтинги банков, учитывая их форму собственности, также связаны с рейтингом Украины, ведь государство в данном случае определяет возможность оказания им поддержки в случае необходимости.

В начале августа агентство также подтвердило рейтинг Украины на уровне "В" с позитивным прогнозом. В то же время, отметили в Fitch, учитывая это, способность государства оказывать поддержку, в том числе в иностранной валюте, ограничена.

"Fitch не видит государственную форму собственности ПриватБанка как стратегическую, ведь она установилась в результате государственного спасения банка, а не ради стратегических целей. Кроме того, государство планирует продать контрольную долю в банке из-за возможного IPO. Даже если банк будет приватизировано, его высокая системная важность провоцирует огромный интерес государства в его поддержке", - говорят в агентстве.

Также агентство подтвердило кредитный рейтинг ProCredit Bank.

Напоминаем:

Агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, сделав его "B".

Экономическая правда