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Украина официально готовится к импорту электроэнергии из Беларуси

Понедельник, 18 октября 2021, 14:00
 
ENERGYWATCH-INC.COM

Белорусская электроэнергия может поступить в Украину в начале ноября. Подготовительная работа на этот счет уже начата: на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью.

Конкурс будет проводить национальный оператор электросетей НЭК "Укрэнерго".

Предложения компаний, желающих выкупить межгосударственное сечение, будут приниматься в течение 2 дней - с 22 по 24 октября.

Публикация окончательных результатов аукциона запланирована на 29 октября - то есть за 2 дня до истечения срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси.

Таким образом, уже с 1 ноября закупки электроэнергии из Беларуси могут быть возобновлены.

Ранее источник ЭП в Минэнерго заявлял о планах восстановления импорта белорусской электроэнергии. В тот же день в ведомстве выступили с официальной позицией, в которой говорилось, что для "планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Бидоруси не рассматриваются".

Импорт электроэнергии не является элементом планового прохождения отопительного сезона.

Дмитрий Рясной, ЭП

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Украина электроэнергия Беларусь Укрэнерго Минэнергетики

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