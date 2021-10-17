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Шмыгаль: экономический эффект от "энергетического безвиза" может составлять 1,5 миллиардов долларов ежегодно

Воскресенье, 17 октября 2021, 14:41

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономический эффект от "энергетического безвиза", по подсчетам Всемирного банка, может составлять 1,5 миллиардов долларов ежегодно. 

Об этом он написал в facebook. 

Энергетический безвиз с ЕС - это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединения к европейской энергосети ENTSO-E. 

Ранее на форуме Украина-ЕС он отметил преимущества интеграции. "Первое - энергетическая независимость и безопасность. Второе - прозрачность и демонополизация. Третье - экспортные возможности. Четвертое - декарбонизация. Пятое - обновление устаревшей инфраструктуры и развитие новых технологий, в частности сохранения энергии". 

Напоминаем: 

Ранее Шмыгаль заявлял, что присоединение состоится уже в 2023 году.

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