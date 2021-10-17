Шмыгаль: экономический эффект от "энергетического безвиза" может составлять 1,5 миллиардов долларов ежегодно

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономический эффект от "энергетического безвиза", по подсчетам Всемирного банка, может составлять 1,5 миллиардов долларов ежегодно.

Об этом он написал в facebook.

Энергетический безвиз с ЕС - это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединения к европейской энергосети ENTSO-E.

Ранее на форуме Украина-ЕС он отметил преимущества интеграции. "Первое - энергетическая независимость и безопасность. Второе - прозрачность и демонополизация. Третье - экспортные возможности. Четвертое - декарбонизация. Пятое - обновление устаревшей инфраструктуры и развитие новых технологий, в частности сохранения энергии".

Напоминаем:

Ранее Шмыгаль заявлял, что присоединение состоится уже в 2023 году.