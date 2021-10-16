УКРАВТОПРОМ

Автоконцерн Volkswagen удвоил поставки электромобилей в третьем квартале 2021 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

В июле-сентябре поставки электромобилей VW выросли в годовом измерении на 109%, до рекордных 122,1 тысячи машин.

Сообщается, что за первые три квартала 2021 года поставки электромобилей VW выросли на 138%, до 293,1 тысячи единиц.

В целом продажи VW в третьем квартале сократились на 24,5%, до 1,97 млн автомобилей, за девять месяцев этого года - выросли на 6,9%, до 6,94 млн машин.

Напоминаем:

В сентябре 2021 года свои первые регистрационные номера в Украине получили 145 новых и 748 бывших в эксплуатации автомобилей на аккумуляторных источниках питания.