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В сентябре украинцы купили рекордное количество новых электромобилей

Среда, 13 октября 2021, 10:55
 
укравтопром

В сентябре 2021 года свои первые регистрационные номера в Украине получили 145 новых и 748 бывших в эксплуатации автомобилей на аккумуляторных источниках питания.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Таким образом, в сентябре установлен рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца. 

Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе, когда украинские номера получили 144 новых BEV.

По сравнению с прошлогодним показателем, сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в два с половиной раза, а на машины с пробегом – на 18%. 

Самым популярным электрокаром среди новых авто стал Nissan Leaf. В сентябре украинскую регистрацию получили 28 новых авто этой марки. Второй результат продемонстрировал Hyundai Ioniq - 12 регистраций. Третьим по популярности стал электрический Nissan Sylphy - 11 покупателей.

Самым востребованным электромобилем с пробегом остается Nissan Leaf. В сентябре 174 подержанных авто этой модели пополнили украинский автопарк. 

На втором месте Tesla Model 3 - 95 регистраций. Третье место у Renault Zoe - 48 регистраций. 

Всего за девять месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 6,1 тыс автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. 

Доля подержанной техники в этом количестве составила 88% против 92% годом ранее.

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электромобиль

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