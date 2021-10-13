В сентябре украинцы купили рекордное количество новых электромобилей

укравтопром

В сентябре 2021 года свои первые регистрационные номера в Украине получили 145 новых и 748 бывших в эксплуатации автомобилей на аккумуляторных источниках питания.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Таким образом, в сентябре установлен рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе, когда украинские номера получили 144 новых BEV.

По сравнению с прошлогодним показателем, сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в два с половиной раза, а на машины с пробегом – на 18%.

Самым популярным электрокаром среди новых авто стал Nissan Leaf. В сентябре украинскую регистрацию получили 28 новых авто этой марки. Второй результат продемонстрировал Hyundai Ioniq - 12 регистраций. Третьим по популярности стал электрический Nissan Sylphy - 11 покупателей.

Самым востребованным электромобилем с пробегом остается Nissan Leaf. В сентябре 174 подержанных авто этой модели пополнили украинский автопарк.

На втором месте Tesla Model 3 - 95 регистраций. Третье место у Renault Zoe - 48 регистраций.

Всего за девять месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 6,1 тыс автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Доля подержанной техники в этом количестве составила 88% против 92% годом ранее.