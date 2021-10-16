E-commerce: за последние 5 лет через ОЛХ продано товаров на более 7 миллиардов
За последние 5 лет через ОЛХ продано товаров на сумму более 7 миллиардов.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
По сообщению компании, категории-лидеры оставались неизменными:
⦁Электроника - более 2,8 поставок на сумму свыше 4 млрд грн
⦁Мода и стиль - более 1,7 млн поставок на сумму более 1 млрд грн
⦁Детский мир - более 1,5 млн поставок на сумму 706 млн грн
⦁Хобби, отдых и спорт - свыше 840 тыс поставок на более 585 млн грн
⦁Дом и сад - более 750 тыс поставок на сумму более 465 млн грн.
Напоминаем:
Самый высокий средний доход от от e-commerce у столичных онлайн-продавцов - 4920 долл в месяц, Харьков - лидер в IT и онлайн-образовании, Львов - в креативных сферах, а Одесса - в аренде туристического жилья, фрилансе и стриминге.
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