В каких городах Украины больше всего зарабатывают онлайн – исследование

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Самый высокий средний доход от от e-commerce у столичных онлайн-продавцов - 4920 долл в месяц, Харьков - лидер в IT и онлайн-образовании, Львов - в креативных сферах, а Одесса - в аренде туристического жилья, фрилансе и стриминге.

Об этом говорится в результатах исследования платежной платформы Payoneer.

Киев

Отмечается, что столица лидирует по количеству украинцев, работающих на иностранных рынках, при этом по уровню среднего дохода киевляне лидеры только в сфере онлайн-торговли.

За 6 месяцев этого года продажи на международных маркетплейсах принесли им 29 490 долл - это примерно 4920 долл в месяц.

В то же время киевские фрилансеры зарабатывают меньше среди жителей больших городов - за первую половину 2021-го их средний заработок составил $ 7030 или $ 1170 в месяц.

"Если же сравнить показатели первого полугодия 2020 и 2021, то значительно выросли средние доходы IT-компаний - на 41%, и креаторов на социальных платформах - на 35%", - отмечают авторы исследования.

Харьков

Сообщается, что средние доходы харьковских IT-компаний за первые 6 месяцев 2021-го были самыми высокими в Украине - $ 9440, это на 29% больше, чем за первое полугодие 2020-го. В сфере онлайн-образования в лидерах также харьковчане. За первые шесть месяцев 2021 года онлайн-преподаватель из Харькова заработал в среднем $ 2870, за год увеличив доход на 14%.

При этом, средний доход фрилансера в Харькове составил $ 8640 за полугодие, или $ 1440 в месяц. А на аренде туристического жилья харьковчане заработали меньше всех среди жителей больших городов - в среднем $ 1540 за 6 месяцев.

Львов

Львов - лидер в креативных сферах, добавляют в Payoneer. Сообщается, что во Львове больше всех в Украине зарабатывают стоковые фотографы (в среднем $ 3300 за шесть месяцев 2021-го) и креаторы на социальных платформах (в среднем $ 3840 за полугодие).

В то же время доходы последних за год, с первого полугодия 2020-го по первое полугодие 2021-го, выросли почти втрое - на 145%.

При этом, средний доход львовской IТ-компании за первые 6 месяцев 2021-го составил $ 8890 или $ 1480 в месяц. В онлайн-продавцов заработок выше - в среднем $ 21 380 за полугодие, или $ 3560 в месяц. Эти суммы на 43% больше, чем за январь-июнь 2020-го.

Одесса

Одесса лидирует в трех категориях: стриминг, фриланс и аренда туристического жилья. В первом полугодии 2021 года live-трансляции приносили одесситам в среднем $ 16 620 в месяц, это почти в 6 раз больше, чем в прошлом году. На фрилансе одесситы заработали в среднем $ 23 030 за полгода, или $ 3840 в месяц.

"Сфера аренды туристического жилья в городе-курорте восстанавливается - с первого полугодия 2020-го по первое полугодие 2021-го средний доход владельца недвижимости вырос почти в 5 раз. Всего за январь-июнь 2021 года одесситы заработали в среднем $ 21 350, что составляет около $ 3 560 в месяц", - говорится в исследовании.

Днепр

Сообщается, что средний доход днепровского фрилансера составил $ 8740 за первое полугодие 2021-го, или $ 1460 в месяц. Эти суммы почти на четверть (24%) больше, чем за январь-июнь 2020-го. Средний заработок IT-компаний в Днепре за год вырос на 20% - до $ 8040 за пол года, или примерно $ 1340 в месяц.

А стример с Днепра за январь-июнь 2021 гожа заработал в среднем $ 7530 или $ 1250 в месяц. В прошлом году live-трансляции приносили днепрянам в 4 раза меньше. В e-commerce жители Днепра зарабатывают больше - средний доход онлайн-продавца за полгода составил $ 21 920, что составляет около $ 3650 в месяц.

Экономическая правда