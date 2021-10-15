Стартап GitLab, созданный украинцами, вышел на IPO: рыночная капитализация достигла почти 15 млрд долларов

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Стартап для разработчиков GitLab, сооснователем которого является харьковчанин Дмитрий Запорожец, вышел на IPO (первичное публичное размещение акций) на бирже Nasdaq - после первого дня торгов акции выросли на 35%, а капитализация GitLab составляет 14,9 млрд долл.

Об этом пишет CNBC.

13 октября GitLab анонсировал в своем пресс-релизе, что акции начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market 14 октября под тикером "GTLB".

Bloomberg написал в четверг, что к началу открытых торгов GitLab поднял 801 млн, продав 10,4 млн акций по 77 долл за штуку - это выше ранее заявленного диапазона 66-69 долл за акцию.

Рыночная капитализация компании по стартовой цене достигла 11 млрд долл, посчитало агентство.

Но, как отмечает CNBC, акции выросли на 35% в дебютный день торгов.

На закрытии торгов стоимость акции поднялась до 103,89 долл, а рыночная капитализация, соответственно, увеличилась до 14,9 млрд долл.

GitLab - платформа DevOps для взаимодействия специалистов по разработке ПО со специалистами информационно-технологического обслуживания и взаимной интеграции их рабочих процессов для обеспечения качества продукта. Платформа поставляется в виде единой программы. Стартап вошел в списки новых единорогов в 2018 году.

Компания зарабатывает деньги на своих премиальных продуктах.

Харьковчанин Дмитрий Запорожец в 2011 году написал GitLab вместе с коллегой Валерием Сизовым, добавляет Forbes Украина.

"Превратить сервис в бизнес помог голландец Сид Сибранди. До этого он был одним из контрибуторов сообщества GitLab", - добавляет издание.

В 2014 году они зарегистрировала компанию в Делавэре (США), в 2015-м - привлекли первые деньги и стали участниками престижного стартап-акселератора Y Combinator.

Крупнейшим акционером компании является Сид Сибранди, владеющий 18,9% и Khosla Ventures, владеющая 14%. Сооснователь компании Дмитрий Запорожец владеет до 5% компании, писал Forbes Украина.

В рейтинге самых богатых украинский по версии украинского Forbes Запорожец занял 23 место (450 млн долл).

GitLab стала "единорогом", то есть была оценена в миллиард долларов, еще в 2018 году.

Основными конкурентами стартапа является GitHub, который в 2018 году приобрел Microsoft за 7,5 млрд долларов, и Atlassian.

Последний раз компания получила оценку в 6 млрд долларов.

Среди ее клиентов: Goldman Sachs, UBS, Siemens, ZipRecruiter.

Как отмечает CNBC, GitLab является одним из пионеров удаленной работы - все 1350 сотрудников работают удаленно в 65 странах мира.

Напомним:

Сообщалось, что стартап для разработчиков GitLab, последняя рыночная оценка которого превышала 6 млрд долларов, планирует публичное размещение акций на бирже NASDAQ.

Экономическая правда