Путин говорит, что опасно наращивать транзит газа через Украину – труба может "лопнуть"
Президент РФ Владимир Путин утверждает, что наращивать транзит российского газа через Украину опасно, потому что из-за износа ее газотранспортная система может "лопнуть совсем".
Об этом он сказал во время пленарного заседания "Русского энергетического недели".
По его словам, "износ ГТС Украины составляет около 80-85%, для того чтобы сохранять или увеличивать прокачку, нужно привести эту систему в нормальное состояние", потому что если труба "лопнет", то Европа останется без этого маршрута.
Путин добавил, что в 2021 году поставки российского газа через Украину превысят обязательства по долгосрочному контракту на 10%.
Он также сказал, что РФ готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 и увеличить его, но нужно понимание объемов.
"Мы готовы сохранить этот контракт, если будут обеспечены экономические и экологические условия. Готовы - нужно все считать", - добавил президент РФ.
Напомним:
Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита.
Президент России Владимир Путин заявил, что в Украине откачивают из подземных хранилищ газа, предназначенного для европейских покупателей.
Экономическая правда
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