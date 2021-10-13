Путин говорит, что опасно наращивать транзит газа через Украину – труба может "лопнуть"

фото с сайта кремля

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что наращивать транзит российского газа через Украину опасно, потому что из-за износа ее газотранспортная система может "лопнуть совсем".

Об этом он сказал во время пленарного заседания "Русского энергетического недели".

По его словам, "износ ГТС Украины составляет около 80-85%, для того чтобы сохранять или увеличивать прокачку, нужно привести эту систему в нормальное состояние", потому что если труба "лопнет", то Европа останется без этого маршрута.

Путин добавил, что в 2021 году поставки российского газа через Украину превысят обязательства по долгосрочному контракту на 10%.

Он также сказал, что РФ готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 и увеличить его, но нужно понимание объемов.

"Мы готовы сохранить этот контракт, если будут обеспечены экономические и экологические условия. Готовы - нужно все считать", - добавил президент РФ.

Напомним:

Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита.

Президент России Владимир Путин заявил, что в Украине откачивают из подземных хранилищ газа, предназначенного для европейских покупателей.

Экономическая правда