У Путина говорят, что готовы увеличить транзит газа через Украину при двух условиях
Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, главным адресатом Киева для решения вопроса о сохранении транзита "являются покупатели газа в Европе, европейские компании, именно они могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в голубом топливе".
"Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия в таком случае исполнит все свои транзитные договоренности.
Песков также отметил, что Россия увеличила до возможного максимума поставки газа в Европу по имеющимся контрактам.
"Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются", – сказал представитель Кремля.
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