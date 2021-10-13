У Путина говорят, что готовы увеличить транзит газа через Украину при двух условиях

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Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, главным адресатом Киева для решения вопроса о сохранении транзита "являются покупатели газа в Европе, европейские компании, именно они могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в голубом топливе".

"Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия в таком случае исполнит все свои транзитные договоренности.

Песков также отметил, что Россия увеличила до возможного максимума поставки газа в Европу по имеющимся контрактам.

"Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются", – сказал представитель Кремля.