Минэнерго России заявило о готовности поставлять электроэнергию в Украину

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Российская Федерация готова возобновить поставки электроэнергии в Украину, если она будет нуждаться в импорте.

Об этом заявил глава российского Министерства энергетики Николай Шульгинов в интервью одному из телеканалов.

"Если они (Украина – ред.) столкнутся с дефицитом мощности, энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, то российская энергосистема готова осуществить [поставки]", — сказал он.

По словам министра, все "будет зависеть от коммерческих условий".

Напоминаем:

Экономическая правда со ссылкой на источник сообщала, что с 1 ноября Украина планирует начать импорт электрической энергии из Республики Беларусь.

Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию.

Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна неспособна из-за проваленной программы по накоплению угля.

Подробнее читайте в статье Николая Топалова: Энергетический кризис. Как Украина провалила подготовку к отопительному сезону и стоит ли готовиться к отключениям