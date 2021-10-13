Цена на землю будет расти на 7-10% в год – Минагро

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Цена 1 га земли сельскохозяйственного назначения в Украине ежегодно будет расти на 7-10%.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на пресс-конференции "100 дней рынка земли", передает "Интерфакс-Украина".

"Стоимость украинской земли будет расти, в этом вопросе я базируюсь на успешности реализации земельной реформы в странах Евросоюза. Стоимость одного гектара сельхозземли в Польше, которая провела земельную реформу 20 лет назад, составляет около 10 тыс евро", – заявил Лещенко.

По данным Минагрополитики, на сегодняшний день в Украине заключено 28,29 тыс сделок на 70,57 тыс га земли сельскохозяйственного назначения.

Наибольшее количество сделок зарегистрировано в Харьковской (2 332), Киевской (2 318), Полтавской областях (2 314).

Наибольшее количество земли продано в Кировоградской (9938 га), Харьковской (9141,2 га) и Полтавской (6294 га) областях.

Напоминаем:

Средняя цена одного гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине на 9 октября 2021 года составляет около 33 тысяч гривень.