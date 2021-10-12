В НБУ считают, что рост цен на газ в мире не отобразится на платежках украинцев

Сергей Николайчук ACC

Повышение цен на газ, которое происходит сейчас на мировых рынках, на нынешних тарифах почти не скажется, учитывая действие годовых контрактов для домохозяйств.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает пресс-служба НБУ.

"Видимо всех интересует повышение цен на газ, которое происходит сейчас на мировых рынках, несмотря на определенную коррекцию в течение последней недели. По нашему мнению, на нынешних тарифах это почти не скажется, учитывая действие годовых контрактов для домохозяйств", - отметил Николайчук.

По его словам, в следующем году реальное влияние подорожания газа будет зависеть от его стоимости, что будет закладываться в новые годовые контракты для домохозяйств.

Николайчук напомнил, что в июле Национальный банк ожидал, что пик инфляции в 2021 году придется на сентябрь-октябрь. По его мнению, в новом октябрьском прогнозе это предположение останется неизменным. Высокие нынешние урожаи многих сельскохозяйственных культур дадут импульс для стремительного снижения цен на продовольственные товары, которые, в частности, подорожали в сентябре.

"Поэтому в этом году мы ожидаем, что инфляция замедлится ниже 10%, а в следующем году - вернется к цели НБУ 5%. Мы видим, что такой сценарий является вполне вероятным, но для этого нужны соответствующие монетарные условия", - добавил заместитель председателя НБУ.

Как сообщалось, в начале октября цены на газ в Европе возросли почти до 1600 долларов за 1000 кубометров.

Напоминаем:

На прошлой неделе средняя стартовая цена природного газа на Украинской энергетической бирже снова выросла, ресурс в подземных хранилищах газа по состоянию на 8 октября подорожал до 40,1 тысячи гривень за 1 тысячу кубометров.

Экономическая правда