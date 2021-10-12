Правительство одобрило стратегию развития Ощадбанка: что она предусматривает

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Кабинет министров одобрил стратегию развития Ощадбанка на 2021 - 2024 годы: банк будет стремиться достичь прогнозной чистой прибыли около 4,2 млрд грн, доходности на капитал - около 15%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Проект стратегии разработало правление и утвердил наблюдательный совет банка.

Стратегия развития Ощадбанка на 2021 - 2024 годы предусматривает продление его функционирования как ведущего универсального банка Украины, прежде всего, определили следующие основные составляющие:

бизнес-модель: универсальный банк, укрепляет свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохраняет ведущие позиции в сегментах корпоративного бизнеса и микро, малом и среднем бизнесе, с уменьшением доли государственных предприятий;

операционная модель: развитая линейка цифровых продуктов, включая отраслевые продукты, которые будут предоставляться через цифровые каналы и автоматизированные процессы;

финансовая устойчивость: операционная эффективность и постоянный уровень доходности Ощадбанка.

В принятой стратегии говорится, что Ощадбанк будет стремиться достичь прогнозного чистой прибыли - около 4,2 млрд грн, доходности на капитал - около 15% и соотношение расходов к доходам - ​​менее 65%.

"Благодаря эффективному управлению неработающими активами Ощадбанк урегулирует уровень неработающих активов и последовательно сократит их долю до 10%.

Также стратегией определены уменьшения Ощадбанком уровня операционных расходов и пересмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций", - добавили в Минфине.

При этом, диджитализация банка до 2024 года включает в себя "завершение процесса цифровизации услуг для клиентов и внутренних процессов, а также обеспечения конкурентной скорости запуска новых продуктов".

Также предполагается присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций к капиталу Ощадбанка.

Напоминаем:

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал альтернативный законопроект №5542-1 о присоединении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц и увеличения гарантированной суммы до 600 тысяч гривен с 2023 года.

Присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.

Экономическая правда