Кабмин выделил госгарантии по кредиту на 490 миллионов для создания цифровой телесети

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Кабмин поддержал постановление о привлечении под госгарантии средств для строительства государственной цифровой телесети (Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения привлекает 490 млн грн кредитных средств).

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи, по инициативе которой разработали постановление.

В ведомстве говорят, что новый мультиплекс обеспечит 90% украинцев телевидением.

"Мультиплекс МХ-7 обеспечит трансляцию цифрового украинского телевидения, в том числе в отдаленных и приграничных регионах, куда ранее сигнал отечественных каналов не поступал.

Для этого Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ), который находится в сфере управления Администрации Госспецсвязи, привлекает 490 млн грн кредитных средств на строительство общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7", - говорится в сообщении.

"Развитие информационной инфраструктуры является первоочередной задачей государства в условиях гибридной войны. Это - вопросы обеспечения информационной безопасности, национальных интересов и противодействия внешнему негативному информационному воздействию, в частности со стороны государства-агрессора.

Именно поэтому существует насущная необходимость в построении государственного сегмента системы цифрового телевещания", - заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

"Сейчас Концерн РРТ готов построить цифровую телевизионную сеть в метровом диапазоне, для этого у нас есть соответствующая инфраструктура и опыт строительства сетей, но реализация проекта требует значительных финансовых ресурсов.

Правительственная гарантия под привлечение кредитов дает возможность начать развитие МХ-7", - добавил руководитель Концерна РРТ Кирилл Данилов.

Напомним:

На заседании СНБО приняли решение о создании мультиплекса (Multiplex) и выделение на него средств - он предоставит бесплатный доступ к по меньшей мере 12 цифровым каналам жителям всей страны.

Экономическая правда