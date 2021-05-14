До 12 бесплатных каналов: в Украине создадут систему государственного мультиплекса

На заседании СНБО приняли решение о создании мультиплекса и выделение на него средств - он предоставит бесплатный доступ к по меньшей мере 12 цифровым каналам жителям всей страны.

Об этом на брифинге заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Несмотря на стремительный розвиок диджитала в нашей стране, интернета, телевидения все еще остается главным источником получения информации. О важнейших общественно-политических событиях в стране люди узнают именно из новостей по телевидению.

Но сегодня произошла такая ситуация, когда часть украинцев, особенно тех, которые живут на приграничных территориях, не имеют возможности бесплатно смотреть украинские каналы. Вы все об этом знаете, в прошлом году состоялась кодировка спутникового телевидения.

Единый оператор цифорового вещания покрывает не всю страну - и, в частности, сигнала нет на приграничных территориях. Для того, чтобы продолжить смотреть эти каналы, жителям этих территорий необходимо было покупать новый тюнер и формировать подписку с ежемесячной абонплатой одному из двух официальных провайдеров", - рассказал Федоров.

По его словам, это (подписка с абонплатой и покупка тюнера - ред.) - "немалые средства, которые далеко не все могут себе позволить, а жители приграничных территорий с РФ подвергаются информационной пропаганде страны-агрессора".

"Эти проблемы в первую очередь решает создание общенациональной цифровой сети мультиплекс MX-7. Сегодня было принято решение создать такой мультиплекс и выделить на него средства", - добавил он.

По словам министра, мультиплекс предоставит бесплатный доступ к по меньшей мере 12 цифровых каналов жителям всей страны.

Оператором мультиплекса определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, он входит в сферу управления Госспецсвязи.

"Эта структура (Госспецсвязи - ред.) обновляется, становится современной, и сегодня есть все операционные возможности, чтобы реализовать этот проект в очень сжатые сроки", - отметил министр.

Как рассказали в Госспецсвязи, проект реализуют путем получения кредита под госгарантии размером 490 млн грн. Это будет включать построение мильтиплекса от 10 до 12 каналов (это будет зависеть от частотного ресурса).

Обязательный доступ получат государственные и общественные вещатели, все остальные коммерческие каналы на основании конкурса будут допущены к трансляции.

Кредит будет погашаться от коммерческой деятельности Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Руководитель Госспецсвязи Валентин Петров добавил, что кредит будет браться в украинском госбанке, срок погашения - 5-7 лет.

Закончить строительство планируют уже в этом году.

Федоров заявил, что система мультиплекса сможет не только транслировать телеканалы, но и извещать граждан о чрезвычайных ситуациях.

"В рамках построения этого мультиплекса является создание системы уведомлений о чрезвычайных ситуациях. Мы видим, что происходит в Израиле, и видим, что система оповещения должна работать в государстве. Этот проект позволит найти это решение, чтобы оно заработало", - сказал он.

Экономическая правда