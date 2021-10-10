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Крупный немецкий электропоставщик разорвал некоторые договора с клиентами из-за высоких цен

Воскресенье, 10 октября 2021, 16:07
 
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В Германии крупный поставщик электроэнергии, компания Immergruen сообщила о прекращении подачи электроэнергии в некоторых районах Бремена и Гессена клиентами из-за роста оптовых цен в сентябре. 

Об этом пишет газета Handelsblatt.

"Это будет не последний поставщик электроэнергии, который сделает этот радикальный шаг", - сообщает издание.

Издание сообщает, что онлайн-площадка для сравнения предложений Verivox проинформировала пользователей о том, что компания попросила ее 6 октября прекратить посредничество в публикации тарифов на электроэнергию и газ.

"Мы выполнили этот запрос и с 6 октября больше не подаем тарифы от Immergruen на портале", - сообщили в Verivox.

Напоминаем:

Ранее немецкая компания Deutsche Energiepool прекратила поставки газа клиентам из-за высоких цен на газовом рынке. 

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Германия электроэнергия

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