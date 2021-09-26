Немецкая компания из-за роста цены на газ прекратила поставки клиентам

Немецкая компания Deutsche Energiepool прекратила поставки газа клиентам за высоких цен на газовом рынке.

Об этом говорится в сообщении компании.

"За последние несколько месяцев закупочные цены на природный газ и электроэнергию на фьючерсном рынке выросли втрое, а цены на краткосрочные закупки выросли примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития на энергетическом рынке никто не мог ожидать ", - отмечают там

По их словам, компания больше не можем так продолжать за экономической нецелесообразности. Поэтому они вынуждены разорвать многие из заключенных контрактов.

При поставке газа клиентов ее заменит компания Eon.

Напоминаем:

Цены на газ в Европе постоянно растут. Например, октябрьские фьючерсы на газ на главном европейском хабе TTF в Нидерландах в понедельник, 20 сентября, выросли до 938 долларов за тысячу кубов.

Вызывает такое ралли, в частности, истощение российским Газпромом своих европейских газохранилищ, что усиливает дефицит газа на рынке. В то же время транзит через Украину газовый монополист не наращивает.

Так, он выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

В УЭБ объясняли, что при таких условиях Европа не может рассчитывать на добычу, поскольку ряд отключений прерывают потоки из Северного моря. Гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока. Это усиливает рост цен на рынке.