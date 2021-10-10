Все разделы
Укр / Рус

Психологическая отметка: WTI преодолела 80 долларов

Воскресенье, 10 октября 2021, 14:41
 
UA.DEPOSITPHOTOS.COM

Котировки нефти WTI превысили отметку в 80 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.

Об известно из данных торгов.

Пик был зафиксирован на уровне 80,14 дол/бар, это произошло в 17:15 по Киеву. За последние пять дней WTI подорожала на 5,3%.

Напоминаем:

Цены на нефть выросли в пятницу, завершая ростом седьмую неделю подряд на фоне дефицита энергоносителей.

Страны-экспортеры нефти на заседании решили в дальнейшем увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в день в ноябре, цены на WTI выросли до семилетних максимумов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

нефть

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нефть дорожает седьмую неделю на фоне недостатка энергоносителей 8 октября 2021, 12:45
До семилетнего максимума: нефть подскочила после решения ОПЕК+ 5 октября 2021, 10:18
Цена нефти Brent впервые за 3 года превысила 80 долларов за баррель 28 сентября 2021, 13:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!