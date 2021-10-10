Психологическая отметка: WTI преодолела 80 долларов
Воскресенье, 10 октября 2021, 14:41
Котировки нефти WTI превысили отметку в 80 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.
Об известно из данных торгов.
Пик был зафиксирован на уровне 80,14 дол/бар, это произошло в 17:15 по Киеву. За последние пять дней WTI подорожала на 5,3%.
Напоминаем:
Цены на нефть выросли в пятницу, завершая ростом седьмую неделю подряд на фоне дефицита энергоносителей.
Страны-экспортеры нефти на заседании решили в дальнейшем увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в день в ноябре, цены на WTI выросли до семилетних максимумов.
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