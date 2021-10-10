Психологическая отметка: WTI преодолела 80 долларов

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Котировки нефти WTI превысили отметку в 80 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.

Об известно из данных торгов.

Пик был зафиксирован на уровне 80,14 дол/бар, это произошло в 17:15 по Киеву. За последние пять дней WTI подорожала на 5,3%.

Напоминаем:

Цены на нефть выросли в пятницу, завершая ростом седьмую неделю подряд на фоне дефицита энергоносителей.

Страны-экспортеры нефти на заседании решили в дальнейшем увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в день в ноябре, цены на WTI выросли до семилетних максимумов.