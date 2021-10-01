Перегруженные фуры: заработала автофиксация нарушений
Заработала автоматическая фиксация нарушений габаритно-весового контроля, первый грузовик уже оштрафовали на максимальную сумму.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
По данным ведомства, доля нарушителей в канун введения автофиксации снизилась почти втрое против лета - до 9%.
Сейчас система собирает данные о движении автомобилей на 52 площадках. Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем отметил, что первый штраф сегодня был сразу максимальным.
Грузовик двигался с превышением на 39% допустимой нагрузки на оси, пояснил он.
Также с 1 октября устанавливается равная ответственность участников рынка грузоперевозок, усиливается ответственность за невыполнение требований инспекторов Укртрансбезопасности.
Кроме того введена ответственность за отказ или уклонение от прохождения ГВК и усиленно - за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов.
Напоминаем:
Верховная Рада на заседании 3 июня приняла законопроект №3742 во втором чтении и в целом, который является одним из двух основных документов для полноценного запуска системы габаритно-весового контроля.
Согласно тексту законопроекта, за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусмотрен штраф в 17 000 грн. Для международных перевозок - 34 000 грн. За превышение весово-габаритных нормативов от 5% до более 30% штраф варьируется от 8500 грн до 51000 грн.
Система WiM (Weigh-in-Motion) предусматривает круглосуточный мониторинг нагрузки транспорта на дорогу. Специальное оборудование монтируется в дорожное покрытие и над дорогой на специальной ферме. Датчики фиксируют параметры транспортного средства - вес, габариты, скорость, номерные знаки.
Экономическая правда
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