Украинский рынок легковых авто вырос на четверть в сентябре – ассоциация

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Легковой автопарк в Украине вырос почти на четверть в сентябре и нарастил 9,4 тысячи новых автомобилей.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

Против августа этого года спрос на новые легковые авто тоже увеличился - на 11%.

Первенство держит Toyota: в течение месяца зарегистрировали 1526 машин производства компании. Это на 13% больше в годовом измерении.

Следующей по количеству регистраций является Renault, продажи которой в годовом измерении выросли на 27% до 1258 единиц.

Значительно выросли продажи японской KIA - в годовом измерении компания добавила 35% к 1012 новых легковых авто.

Также в пятерку по продажам вошли Volkswagen с 454 регистрациями новых машин (+ 35%) и Nissan с регистрацией 450 авто (+1%).

Больше всего покупали авто KIA Sportage - в сентябре произошло 784 регистраций.

С начала года впервые зарегистрировали 76,1 тысячи новых легковых авто, что на 27% превышает количество за соответствующий период прошлого года.

Напоминаем:

В июля 2021 года украинцы купили и зарегистрировали почти 9,8 тыс новых легковых авто - количество регистраций возросло на 16% по сравнению с прошлогодним показателей.