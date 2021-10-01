Украинский рынок легковых авто вырос на четверть в сентябре – ассоциация
Легковой автопарк в Украине вырос почти на четверть в сентябре и нарастил 9,4 тысячи новых автомобилей.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".
Против августа этого года спрос на новые легковые авто тоже увеличился - на 11%.
Первенство держит Toyota: в течение месяца зарегистрировали 1526 машин производства компании. Это на 13% больше в годовом измерении.
Следующей по количеству регистраций является Renault, продажи которой в годовом измерении выросли на 27% до 1258 единиц.
Значительно выросли продажи японской KIA - в годовом измерении компания добавила 35% к 1012 новых легковых авто.
Также в пятерку по продажам вошли Volkswagen с 454 регистрациями новых машин (+ 35%) и Nissan с регистрацией 450 авто (+1%).
Больше всего покупали авто KIA Sportage - в сентябре произошло 784 регистраций.
С начала года впервые зарегистрировали 76,1 тысячи новых легковых авто, что на 27% превышает количество за соответствующий период прошлого года.
Напоминаем:
В июля 2021 года украинцы купили и зарегистрировали почти 9,8 тыс новых легковых авто - количество регистраций возросло на 16% по сравнению с прошлогодним показателей.
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