Сделка о слиянии облачного сервиса Five9 и Zoom на 15 миллиардов долларов сорвалась

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Поставщик облачных услуг Five9 объявил, что соглашение о слиянии с компанией Zoom Video Communications прекращено по взаимной договоренности.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Five9.

Отмечается, что сделка не набрала необходимого количества голосов от 5 акционеров для одобрения слияния с Zoom. Five9 продолжит работать как отдельная публичная компания.

Сообщается также, что Zoom и Five9 продолжат сотрудничество.

Как пишет Bloomberg, Zoom Video Communications Inc. и Five9 Inc. отменили свое соглашение о слиянии на сумму 14,7 млрд долларов после того, как резкое снижение акций Zoom сократило стоимость сделки почти на треть, в результате чего акционеры Five9 отклонили предложение.

Zoom пытался купить Five9, чтобы укрепить свою программу видеоконференций в условиях усиления конкуренции.

"5 инвесторам было предложено 0,5533 акции Zoom на каждую акцию Five9, с оценкой сделки в 14,7 млрд долларов на основе цены закрытия Zoom 16 июня в 361,97 долларов. С тех пор акции Zoom упали на 28%, на закрытии торгов в четверг были на уровне 261,50 долларов", - пишет агентство.

Напомним:

Ранее сообщалось, что компания Zoom Video Communications договорилась о покупке поставщика облачных услуг Five9 за 14,7 млрд долл - сделку планировали закрыть в первой половине 2022 года.

Экономическая правда