Zoom покупает провайдера облачных услуг за почти 15 миллиардов долларов
Компания Zoom Video Communications договорилась о покупке поставщика облачных услуг Five9 за 14,7 млрд долл - сделку планируют закрыть в первой половине 2022 года.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что Zoom покупает поставщика облачных услуг, который мог бы поддержать ее популярное приложение для видеоконференций.
В соответствии с соглашением, 5 акционеров Five9 получат 0,5533 обыкновенных акций Zoom класса А. При этом, соглашение должны одобрить акционеры Zoom.
Поле одобрения сделки компания облачных услуг станет операционной единицей Zoom.
Ранее Five9 участвовала в тестировании оборудования, которое производит Zoom.
"Мы постоянно ищем пути совершенствования нашей платформы и приобретение Five9 вполне естественно", - отметил исполнительный директор Zoom Эрик Юань.
Среди клиентов Five9 - такие компании, как Under Armour, Citrix, Athena Health и Lululemon.
Как пишет Bloomberg, в течение 2020 года акции Zoom выросли в цене в пять раз, а рыночная капитализация компании превысила 100 млрд долл.
Экономическая правда
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