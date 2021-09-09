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Курс гривни к доллару и евро почти не изменился

Четверг, 9 сентября 2021, 18:40

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 сентября на уровне 26,73 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,62 грн (на 9 сентября – 31,63 гривни).

Напоминаем:

9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.

9 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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