Курс гривни к доллару и евро почти не изменился

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 сентября на уровне 26,73 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,62 грн (на 9 сентября – 31,63 гривни).

Напоминаем:

9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.

9 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Экономическая правда