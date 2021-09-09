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Межбанк закрылся укреплением гривни

Четверг, 9 сентября 2021, 17:11
 
фото: нбу

9 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,67 - 26,69 гривни;

Евро - 31,51 - 31,53 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,67 - 26,86 гривни. Евро покупают по 31,42 гривни, продают по 31,75 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,77 - 26,82 гривни, евро - 31,51 - 31,62 гривни.

Напоминаем:

9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 9 сентября на уровне 26,75 гривни.

Экономическая правда

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