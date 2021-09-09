Рада приняла за основу законопроект о дате ежегодной индексации пенсий

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Верховная Рада приняла за основу законопроект №4668, который, в частности, предусматривает с 1 января 2022 года определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Документ поддержали 317 нардепов.

Заокнопроектом предлагают:

с 1 января 2022 года определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта;

осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий;

назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена ​​инвалидность.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, министерство приветствует принятие Радой этого проекта закона в первом чтении.

"Верховная Рада 317 голосами поддержала наш законопроект об индексации пенсий по общим правилам для всех.

В этом же законопроекте возвращается дата ежегодной индексации - 1 марта. Она должна быть зафиксирована в законе, а не корректироваться ежегодно вручную политиками", - заявила министр.

Лазебная добавила, что законопроект "исправляет ошибку пенсионной реформы 2017 года, когда пенсии части военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации".

"В солидарной системе нужно исправлять еще достаточно несправедливостей, но это очень важное системное начало в наведении порядка", - резюмировала она.

Напомним:

Кабмин поддержал законопроект, предусматривающий с 2022 года установление ежегодной индексации пенсий не позднее 1 марта.

Экономическая правда