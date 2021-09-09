Здание Речного вокзала сдали в аренду американскому университету на 10 лет

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Историческое здание Речного вокзала в Киеве сдали в аренду "Американ Юниверсити Киев" (АЮК), договор аренды здания площадью 7,7 тыс кв.м подписали на 10 лет.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил управляющий директор компании Colliers Ukraine Александр Носаченко с участием которой заключили договор.

По словам Носаченко, в университете "Американ Юниверсити Киев" планируется одновременное обучение 2-3 тысяч студентов.

Сейчас в здании продолжаются реставрационные работы.

Ранее в КГГА отмечали, что у киевлян всегда будет доступ к помещению речвокзала, несмотря на расположение там вуза.

Новый вуз "Американ Юниверсити Киев" был представлен летом 2021 года.

Сообщается, что он будет предоставлять образовательные услуги в партнерстве с государственным Университетом штата Аризона (ASU), который занимает первое место по инновациям среди университетов США.

К реализации проекта АЮК привлекли ряд инвесторов - как с американской, так и с украинской стороны, американских инвесторов на презентации вуза представлял Курт Волкер.

Напомним:

В 2016 году "Схемы" сообщали, что здание Киевского речного вокзала принадлежит компании, связанной с экс-главой Госкомпредпринимательства Украины Михаилом Бродским и народным депутатом от "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем.

Бродский в телефонном комментарии тогда подтвердил "Схемам", что имеет прямое отношение к ОАО "Киевский речной порт", является акционером общества.

Сообщалось, что 25% акций ПАО "Киевский речной порт" принадлежит ООО "Современное партнерство". Экс-директором ООО "Современное партнерство" был Виктор Сидорук - помощник депутата Нестора Шуфрича.

Нестор Шуфрич подтвердил информацию о покупке акций речпорта.

Летом 2021 года сообщалось, что сын нардепа Нестора Шуфрича Александр сообщил о намерениях приобрести 10 824 055 штук акций ЧАО "Киевский речной порт".