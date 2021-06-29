Сын Шуфрича хочет докупить акции Киевского речпорта

Сын нардепа Нестора Шуфрича Александр сообщил о намерениях приобрести 10 824 055 штук акций ЧАО "Киевский речной порт".

Об этом сообщается на сайте информационного ресурса Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Smida.

В сообщении от 23 июня Александр Шуфрич сообщил о намерении самостоятельного приобретения значительного пакета простых именных акций частного акционерного общества "Киевский речной порт" бездокументарной формы существования в количестве 10 824 055 штук.

"На дату подачи и обнародования этого сообщения мне и моим аффилированным лицам простые именные (голосующие) акции общества не принадлежат", - заявил Шуфрич.

По данным реестра YouControl, среди компаний, которые владеют акциями ЧАО "Киевский речной порт" - ООО Сант Гален холдинг "(25%), ООО" Современное партнерство "(22,5%), ООО" Денди-Инвест "(24%).

Напомним:

В 2016 году "Схемы" сообщали, что здание Киевского речного вокзала принадлежит компании, связанной с экс-главой Госкомпредпринимательства Украины Михаилом Бродским и народным депутатом от "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем.

Бродский в телефонном комментарии тогда подтвердил "Схемам", что имеет прямое отношение к ОАО "Киевский речной порт", является акционером общества.

Сообщалось, что 25% акций ПАО "Киевский речной порт" принадлежит ООО "Современное партнерство". Экс-директором ООО "Современное партнерство" был Виктор Сидорук - помощник депутата Нестора Шуфрича.

Нестор Шуфрич подтвердил информацию о покупке акций речпорта.

Экономическая правда