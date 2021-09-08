Перепись населения Украины проведут в 2023 году. Согласовали первое финансирование
Бюджетный комитет согласовал выделение более 82 миллионов гривен на подготовку к проведению переписи населения Украины в 2023 году.
Источник: член комитета, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram
Прямая речь: "Перепись населения состоится в 2023 году. Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривень на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году".
Детали: Для того, чтобы перераспределить эти средства в рамках программы расходов Секретариата Кабмина на 2021 год, решение должно поддержать правительство.
Кроме того, ранее министр Кабмина Олег Немчинов отмечал, что Госстат для переписи подавал бюджетный запрос в 5,8 млрд грн.
Предыстория:
- В декабря 2020 года министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году, традиционный перепись населения планируется в 2023 году.
- Также Немчинов заявил, что плануется введения идентификацию респондентов с помощью номера мобильного телефона.
Украинская правда
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