Кабмин готовит выпуск 20 миллиардов облигаций для расширения "Доступной ипотеки"

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Кабинет Министров на заседании 8 сентября принял решение о присоединении Государственного ипотечного учреждения к Украинской финансовой жилой компании, также готовят выпуск облигаций на 20 млрд грн, чтобы расширить программу выдачи ипотечных кредитов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

УФЖК была специально создана в конце 2020 как акционерное общество для разработки и воплощения механизма доступной ипотеки и программы лизинга.

После того, как объединение будет завершено, правительство осуществит выпуск государственных облигаций на сумму до 20 млрд грн.

На выпускаемые облигации в госсобственность будут приобретены акции дополнительной эмиссии "Укрфинжитла". В связи с этим предельный объем госдолга, заложенного в бюджет на 2021 год, увеличили на 20 млрд гривень.

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Напоминаем:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5308, которым на выполнение программы "Доступной ипотеки" Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) присоединят к Украинской финансовой жилой компании и выпустят гособлигаций на 20 млрд грн.

Принятие законопроекта № 5208 позволит вскоре выдать около 8 тыс ипотечных кредитов на жилье и передать 12 тыс квартир в финансовый лизинг.

Экономическая правда