Комітет рекомендував Раді підтримати легалізацію віртуальних валют у другому читанні

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді підтримати у другому читанні законопроєкт №3637, який покликаний легалізувати сферу віртуальних активів в Україні.

Про це повідомляє Мінцифра.

Зазначається, що до другого читання проєкт Закону включає нові положення FATF, пов'язані з обігом віртуальних активів. "Врахування актуальних міжнародних стандартів урегулювання операцій з віртуальними активами сприятиме суттєвій детінізації цього ринку", – додали у відомстві.

За словами заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, документ дозволить українським блокчейн-компаніям легалізувати власні бізнес-процеси та офіційно працювати з банківською системою. Таку можливість матимуть і громадяни, які отримують доходи від операцій з віртуальними активами.

Він додав, що законопроєктом усуваються юридичні ризики для роботи міжнародних криптокомпаній, а також він сприяє залученню іноземних інвестицій. Так, законопроєкт №3637 формує правове поле для роботи на ринку віртуальних активів та визначає правовий статус, класифікацію, права власності та інші ключові юридичні дефініції.

Крім того він визначає перелік професійних постачальників послуг віртуальних активів та їхню реєстрацію. Регулятором визначається Мінцифра, в окремих випадках – Нацбанк та Нацкомісія з цінних паперів.

Нагадуємо:

2 грудня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт 3637 "Про віртуальні активи", що має легалізувати ринок цифрових валют в Україні.

У липні повідомлялось, що Міністерство цифрової трансформації працює над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу, які необхідні для легалізації ринку віртуальних активів.

Економічна правда