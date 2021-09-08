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Более 40% предпринимателей не готовы к новому локдауну – исследование

Среда, 8 сентября 2021, 10:20

42% предпринимателей считают, что их бизнес не готов к возможным карантинным ограничениям.

Об этом говорится в результатах опроса компании OLX более 2 тысяч предпринимателей накануне бизнес-сезона.

Другие бизнесмены продолжают внедрять решения, нивелирующие возможные последствия карантина, отмечают в компании. Среди них активное ведение онлайн-магазина, увеличение товарных запасов и инвестиции в рекламные услуги.

29% респондентов, предоставляющие услуги, не почувствовали влияния пандемии. 22% заказывают продукцию в Украине и утверждают, что скорость поставки не изменилась. Более длительным ожиданием товаров в пределах страны было лишь для каждого десятого владельца бизнеса. 

16% предпринимателей, которые заказывают товары из-за границы, отметили, что поставки стали занимать больше времени, а для 3% — и вовсе стали невозможными.

93% онлайн-бизнесов отмечают, что их ежемесячный доход с учетом всех трат и оплаты налогов не превышает 20 тыс. грн. Еще 5% получают от 20 до 50 тыс. грн, остальные — более 50 тыс. грн. 

 

В среднем у предпринимателей проходит 17 успешных сделок в месяц.

8 из 10 владельцев бизнеса постоянно следят за обращениями клиентов и оперативно отвечают им в чате или по телефону.

Напоминаем:

Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической безопасности и, как следствие, усилить карантинные ограничения.

Экономическая правда

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карантин бизнес

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