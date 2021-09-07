Минздрав инициирует усиление карантина уже через неделю: подали Шмыгалю ходатайство
Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической безопасности и, как следствие, усилить карантинные ограничения.
Источник: комментарий главы Минздрава Виктора Ляшко канала "Украина 24"
Прямая речь: "У нас состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, что Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из зеленого уровня эпидемической опасности в желтый.
Мы от Минздрава подали ходатайство в Кабмин, что на текущей неделе состоится комиссия техно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. И скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет на желтый уровень эпидемической безопасности.
Соответственно, будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для желтого уровня и касаются в основном массовых мероприятий".
Детали: Министр пояснил, что согласно постановлению, на желтый уровень переходит сразу вся Украина.
Если местами происходит ухудшение до оранжевого или красного уровня, страна переходит к региональному распределению на зоны.
Сейчас опасности перехода на оранжевый или красный уровень нет ни в одном регионе Украины.
Ляшко также рассказал, как будут работать школы, детсады и транспорт с 13 сентября.
7 сентября первый заместитель главы фракции Александр Корниенко заявил, что фракция "Слуга народа" обратится в "полуформальном порядке" в Кабмин с просьбой до конца текущей недели предоставить информацию по поводу возможного введения локдауна.
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