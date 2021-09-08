Курс биткоина рухнул после того, как Сальвадор признал его официальной валютой

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Курс биткоина к доллару снизился на 13,5% за последние сутки – по состоянию на 9:40 8 сентября он стоит 45,5 тысячи долларов.

Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Минимальное значение курса биткоина за 24 часа составляло 42,9 тыс долларов.

Как пишет Bloomberg, снижение курса произошло на фоне сбоя приложения для расчетов биткоинами Chivo. Его разработали власти Сальвадора, где биткоин с 7 сентября стал официальной валютой наряду с долларом США.

Сальвадор – первая в мире страна, признавшая биткоин официальным платежным средством. Президент Найиб Букеле заявил, что это позволит сальвадорцам получить более широкий доступ к финансовым услугам и сэкономить на комиссиях за денежные переводы.

Однако экономисты называют внедрение биткоина в Сальвадоре рискованным экспериментом, отмечая, что валюта с таким нестабильным курсом может лишь навредить и без того слабой сальвадорской экономике.