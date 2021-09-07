Сальвадор первым в мире сделал bitcoin официальным платежным средством

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Сальвадор во вторник стал первой в мире страной, которая приняла биткоин как законное платежное средство.

Об этом пишет Reuters.

Сторонники этого эксперимента считают, что использование криптовалюты позволит гражданам страны сэкономить "миллиарды долларов" на комиссионных расходах при переводах средств трудовых мигрантов из-за рубежа.

В то же время критики предупреждают, что переход на криптовалюта способствовать отмыванию денег.

"План президента Наиб Букел направлен на то, чтобы позволить сальвадорцам сэкономить до 400 млн долларов, которые ежегодно тратятся на комиссии за денежные переводы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только в прошлом году денежные переводы в Сальвадор составили почти 6 млр долларов, или 23% его ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире.

"Опросы показывают, что сальвадорцы скептически относятся к использованию биткоинов и опасаются нестабильности криптовалюты, которая, по мнению критиков, может увеличить регуляторные и финансовые риски для финансовых учреждений. Однако некоторые жители настроены оптимистично", - пишет издание.

6 сентября Сальвадор купил свои первые 400 биткоинов, подняв курс криптовалюты на 1,49% - до 52 680 долл. По состоянию на утро 7 сентября, криптовалюта стоила 52 594 долл, свидетельствуют данные CoinDesk.

Как пишет CNBC, таким образом Сальвадор стал первой страной в мире, на счету и в резервах которой теперь официально есть биткоины.