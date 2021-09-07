Минфин продал гособлигации на 1,4 миллиарда

фото: нбу

На аукционах по продаже ОВГЗ 7 сентября Министерство финансов привлекло в госбюджет 1,368 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте.

министерство финансов

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций - 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет.

"Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,73%, 1-летних - 11,15%, 1,5-летних - 11,30%, 2-летних - 12,09%, 3-летних - 12,45% , а 5-летних - 12,59%.

Наибольший спрос был сосредоточен на 1,5- летним бумагам, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1,033 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Напомним:

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 17 августа Министерство финансов привлекло 788 млн грн.

Министерство финансов на ОВГЗ-аукционах 31 августа привлекло в бюджет 6,48 млрд грн.

Экономическая правда